شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يزور السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، اليوم الأربعاء، فعاليات توقيع اتفاقية رابطة المحترفين بالدورى الإسبانى "لا ليجا" وجامعة أسلاسكا الفرنسية، والتى تقام فى منزل السفير الإسبانى بالقاهرة.

وتلقّى مجلس إدارة النادى الأهلى دعوة رسمية من السفارة الإسبانية بالقاهرة، وطرفى الاتفاقية، لحضور فعاليات التوقيع، غدًا الأربعاء على أن يكون النادى الأهلى طرفًا ثالثًا فى هذه الاتفاقية وفقًا للدعوة التى تلقّاها النادي.

وتنظم الاتفاقية بين «لا ليجا» وجامعة أسلاسكا عدة دورات تدريبية فى الإدارة الرياضية، وتمنح دبلومة وماجستير فى الإدارة الرياضية، معتمدة من رابطة المحترفين بالدورى الإسباني.

ويقدم سراج الدين تقريرًا شاملًا حول الاتفاقية التى تقام غدًا لمجلس الإدارة، لاعتماد موقف الأهلى من المشاركة طرفًا ثالثًا فى تنظيم الدورات التدريبية التى تبدأ من مارس المقبل، ويرافق سراج الدين وفدٌ من الأهلي، يضم أمير توفيق، مدير التسويق بالنادى لإعداد تقرير شامل حول كل الأمور التسويقية المتعلقة بالاتفاقية.

يذكر أن محمد سراج الدين، عضو المجلس، قدم دراسة من قبل مع جامعة ريال مدريد، تتيح للنادى الأهلى تقديم مثل هذه الدورات التدريبية، ومنح الماجستير، والدبلومات الخاصة بالإدارة الرياضية.