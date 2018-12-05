شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الخارجية تعطل انتقال مرسى ودونجا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ثنائى الزمالك باسم مرسى ومحمود عبد العاطى "دونجا" عروضًا خارجية خلال الساعات الماضية، لخوض تجربة احتراف جديدة فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليخطرا الزمالك بإمكانية رحيلهما على سبيل الإعارة لخوض تجارب احترافية خاصة بعد فسخ باسم مرسى لعقده مع لاريسا اليونانى.

وبذلك عطل الثنائى باسم مرسى ودونجا عملية انتقالهما لنادى سموحة، فى فترة الانتقالات الشتوية منتظرين إمكانية إتمام انتقالهما خارجيًا من عدمه حيث يتكتما حاليًا عن هوية تلك العروض خاصة أنه حال الموافقة على تلك العروض سيفضلان الاحتراف الخارجى عن الانتقال لسموحة أو أحد أندية الدورى الممتاز بعدما تلقى دونجا عرضًا جديدًا من بتروجت أيضًا فى الساعات الماضية.

وكشف مصدر مقرب من الثنائى عن أنهما كان بصدد الاتفاق حول المقابل المالى مع سموحة، قبل أن تحدث تلك الأمور التى أدت إلى مطالبتهما لوسيط الصفقة بتعليقها مؤقتًا لحين دراسة العروض التى وصلت إليهما.