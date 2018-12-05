رياضة | محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بيرنلي

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يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على فريق بيرنلي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : اليسون بيكر.
خط الدفاع : فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – الكسندر ارنولد – روبرتو مورينو.
خط الوسط : نابي كيتا – جوردان هيندرسون - جورجينو فينالدوم.
خط الهجوم : صلاح – روبرتو فيرمينو - دانييل ستوريدج.
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