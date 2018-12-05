الان تتابع سيميوني: مودريتش لا يستحق الكرة الذهبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

هنأ المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني الكرواتي لوكا مودريتش على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أنه أشار إلى أن أفضل لاعبين في الموسم المنصرم في رأيه هما الفرنسي رفائيل فاران ومواطنه أنطوان غريزمان.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي قبل مواجهة سانت أندرو غداً في كأس الملك وبعد يوم من إعلان الفائز بالكرة الذهبية: أقدم التهنئة لمودريتش، قدم موسماً طيباً للغاية لكن الأفضل بالنسبة لي كانا فاران وغريزمان دون أدنى شك.

ورداً على سؤال بخصوص كيف سيفكر لو كان في مكان غريزمان الذي حل ثالثاً رغم تتويجه بالمونديال والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي، أشار إلى أنه كان ليصبح سعيداً.

وصرح سيميوني: لو كنت مكانه، لبت سعيداً بما حققته في السنوات الأخيرة، كان بطلاً للعالم وهي مسألة صعبة، لكن كل شخص له الاختيارات التي يراها مناسبة.

ورداً على سؤال بخصوص إن كان لاعبو الأتلتي يواجهون صعوبات في الحصول على جوائز فردية قال: في المقام الأول حينما تلعب في أتلتيكو يصبح الأمر صعباً، لأن تاريخنا يرتكز دوماً على العالم ومضاعفة المجهود للاقتراب من الأماكن المهمة.

ورداً على سؤال داخل نفس الإطار بخصوص أنه لا يتم تقدير أتلتيكو مدريد بصورة ملائمة قال للصحافيين: أنتم تثيرون ضحكي، ترغبون في أن أقول ما تعرفونه، أنتم تعرفون (تيبو) كورتوا رحل لريال مدريد وفاز بجائزة أفضل حارس.

وحينما لم يكن هناك فاز بها كيلور نافاس ثمة أمور لا يصبح لها معنى إن تحدث المرء عنها في عالم كرة القدم عليك أن تعرف أين أنت وما هو موجود وحينما تعرف ما هو موجود، تصبح الأمور أفضل.