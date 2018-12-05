شكرا لقرائتكم خبر عن شئون اللاعبين تنهى العقود الطويلة للأندية مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة شئون اللاعبين فى لائحتها الجديدة بندًا ينص على حصول اللاعب على مدة العقد كاملة من ناديه حال إنهاء التعاقد من قبل النادى فى أى وقت.

وأكد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة شئون اللاعبين أنه كان هناك اعتراض على تطبيق البند فى الموسم المقبل 2019 / 2020 ولكن سيتم العمل به رسميًا وينص على حصول اللاعب على مدة العقد كاملة حال رحيل اللاعب وفسخ عقده من قبل النادى لإغلاق الباب أمام العقود الطويلة مثل الـ5 سنوات وهذا هو الهدف الأسمى بأن تتعاقد الأندية مع اللاعب المفيد فقط وليس من أجل منع انتقاله لنادٍ منافس.