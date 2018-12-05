شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح ''عجل'' من لاعبى الاتحاد السكندرى بعد التأهل لدور الـ8 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى بذبح عجل بعد صرف مكافأه الفوز على الزمالك بالبطوله العربية والتأهل لدور الثمانيه وتم الذبح بمقر النادى الجديد وتوزيعه على المحتاجين .

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى صرف مكافأة قدرها 25 ألف جنية لكل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بعد الصعود لدور الثمانية للبطولة العربية ( كأس زايد للأندية الأبطال) عقب تحقيق الفوز على نادى الزمالك و استمرارا للعروض المميزة التي يُقدمها الفريق السكندرى فى تلك المسابقة بعد نجاحه من قبل فى الفوز على الترجى التونسي فى دور الـ32 .

كان الإتحاد السكندرى قد نجح فى التأهل لدور الثمانية من البطولة العربية بعدما حقق الفوز على الزمالك بالقاهرة بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء المباراتين بهدف لكل فريق.