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شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح ''عجل'' من لاعبى الاتحاد السكندرى بعد التأهل لدور الـ8 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى بذبح عجل بعد صرف مكافأه الفوز على الزمالك بالبطوله العربية والتأهل لدور الثمانيه وتم الذبح بمقر النادى الجديد وتوزيعه على المحتاجين .
قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى صرف مكافأة قدرها 25 ألف جنية لكل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بعد الصعود لدور الثمانية للبطولة العربية ( كأس زايد للأندية الأبطال) عقب تحقيق الفوز على نادى الزمالك و استمرارا للعروض المميزة التي يُقدمها الفريق السكندرى فى تلك المسابقة بعد نجاحه من قبل فى الفوز على الترجى التونسي فى دور الـ32 .
كان الإتحاد السكندرى قد نجح فى التأهل لدور الثمانية من البطولة العربية بعدما حقق الفوز على الزمالك بالقاهرة بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء المباراتين بهدف لكل فريق.
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