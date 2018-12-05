محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018.
إنبي يحدد احتياجاته في يناير.. وينتظر مصير لاعبي الأهلي والزمالك وحارس بيراميدز
جاريدو: الفوز بالبطولات في إفريقيا يتطلب تضحيات كبيرة
مجاهد: لقاء النيجر يحدد موقف ودية المنتخب.. ولم نناقش عقوبة عبدالحفيظ
كلوب يعلق على عقوبة الاتحاد الإنجليزي
مصدر بالزمالك: نجحنا في إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين القدامى
المحمدي يتحدث لمصراوي عن مواجهة حجازي في شامبيونشيب
بوجلبان يكشف لمصراوي حقيقة توسطه لضم بن عمر للأهلي
عواد يتحدث عن.. التوقيع للأهلي والزمالك.. حلم المنتخب.. والعودة للإسماعيلي
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات الثلاثاء| كلوب يتقبل تغريمه.. وعواد يحسم مستقبله على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .