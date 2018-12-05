محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف خلال اليوم الثلاثاء: الدوري الإنجليزي واتفورد (1) VS مانشستر سيتي (2) كأس زايد للأندية الأبطال أهلي جدة (1) VS وفاق سطيف (1) شاهد أيضًا ملخص لمسات عبد الله السعيد مع أهلي جدة في المباراة: شاهد أيضًا ملخص لمسات محمد عبد الشافي مع أهلي جدة في المباراة:

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الثلاثاء.. ثنائية مان سيتي.. وصناعة عبد الشافي مع أهلي جدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .