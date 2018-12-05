رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 5- 12- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 5- 12- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 5- 12- 2018 عددا من المباريات النارية في بطولتي الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي. مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الأربعاء: - إيفرتون × نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة - فولهام × ليستر سيتي: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة - وولفرهامبتون × تشيلسي: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 8 - بيرنلي × ليفربول: في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1 - توتنهام × ساوثهامبتون: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 5 - مانشستر يونايتد × أرسنال: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء: - ليون × رين: في تمام الساعة العاشر مساء بتوقيت القاهرة - نانت × مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة - ستراسبورج × باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 6

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