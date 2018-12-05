رياضة | مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - وليد سليمان - أحمد الشيخ - ناصر ماهر
خط الهجوم : وليد أزارو.
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