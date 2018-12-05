شكرا لقرائتكم ليفانتي يدك مرمى بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 20:52

عمق ليفانتي جراح ضيفه أتلتيك بلباو عندما هزمه بثلاثية نظيفة ليتقدم إلى المركز السادس في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وانتظر ليفانتي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ليفتتح التسجيل عبر خوسيه مانويل رودريغيز بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (45+4)، وأضاف خوسيه كامبانيا الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (59)، قبل أن يختم روجيه مارتي سالفادور المهرجان بالهدف الثالث بعد 10 دقائق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من كامبانيا (69). وانتظر ليفانتي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ليفتتح التسجيل عبر خوسيه مانويل رودريغيز بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (45+4)، وأضاف خوسيه كامبانيا الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (59)، قبل أن يختم روجيه مارتي سالفادور المهرجان بالهدف الثالث بعد 10 دقائق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من كامبانيا (69). وأكمل بلباو المباراة بعشرة لاعبين بطرد مدافعه بيرو نولاسكوايين في الدقيقة 73 إثر تدخل قوي بحق خوسيه لويس موراليس (73)، واستعاد ليفانتي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة (تعادلان وخسارة).



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