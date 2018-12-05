شكرا لقرائتكم ووريرز وكوري يعيدان الوصل مع الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 20:43

أعاد غولدن ستايت ووريرز ونجمه ستيفن كوري العائد من الإصابة الوصل مع الانتصارات بفوز مهم على المضيف اتلانتا هوكس 128-111 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وسجل كوري الذي أبعدته الإصابة عن 11 مباراة ولم تكن عودته السبت موفقة بخسارة فريقه أمام ديترويت بيستونز، في مباراة أول من أمس 30 نقطة، وأضاف زميلاه كيفن دورانت وكلاي طومسون 28 و27 نقطة على التوالي لتكون غلة مثلث النجوم في المباراة 85 نقطة.

ووضع الفوز حدا لسلسلة من ست هزائم مني بها بطل الموسم الماضيين خارج ملعبه خارج صالته، وارتفع رصيده إلى 16 انتصارا مقابل 9 هزائم، وفي الربع الأول وحده، سجل كوري بمفرده 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مجموع ما سجله لاعبو اتلانتا مجتمعين، ونجح في أول ست رميات ثلاثية من أصل 10 محاولات في اللقاء.

وعلق المدرب ستيف كير على أداء كوري: «أعتقد أنه عاد الآن إلى القمة. لقد بدا رائعا في التعامل مع الكرة»، بدوره، صرح كوري: «دفاعنا حدد الإيقاع. الجميع لمسوا الكرة».

في المقابل، كان جون كولينز (24 نقطة و11 متابعة) وتراي يونغ (20 نقطة) أبرز لاعبي الفريق اتلانتا، صاحب المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة الشرقية (5 انتصارات و19 خسارة)، وقال يونغ: «حاصروني في كامل أرجاء الملعب. لم يدعوا لي المجال مفتوحا لتسديد الرميات الثلاثية، وكان علي أن أجد طريقة للتخلص منهم».