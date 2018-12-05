شكرا لقرائتكم إيكاردي أفضل لاعب في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 20:49

اختير الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد فريق انتر ميلان، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم لعام 2018، خلال حفل أقيم في مدينة ميلانو.



وأصبح إيكاردي (25 عاما)، أول لاعب يقع عليه الاختيار لهذه اللقب من فريق غير يوفنتوس منذ عام 2011 حين اختير السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان حينها، وأنهى إيكاردي موسم 2017-2018 في صدارة ترتيب الهدافين بتسجيله 29 هدفا في الدوري، بالتساوي مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وحصل إيكاردي أيضا على جائزة أفضل هدف من خلال الهدف الذي سجله بالكعب في مرمى فيورنتينا في آذار (مارس) حيث سجل في تلك المباراة رباعية «سوبر هاتريك».

وتم اختيار يوفنتوس، بطل المواسم السبعة الماضية والمتصدر الحالي، أفضل فريق، فيما حصل ماسيميليانو اليغري، الذي قاده لإحراز أربع ثنائيات متتالية (الدوري والكأس) على لقب أفضل مدرب للمرة الرابعة في مسيرته.