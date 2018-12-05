شكرا لقرائتكم الوحدة يسيطر على نجومية الجولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 20:59

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن المتوجين بجوائز الأفضل «مدرب ولاعب وجمهور» عقب انتهاء معظم مباريات الجولة الـ11 من عمر المسابقة.



واختير البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الوحدة كأفضل مدرب في الجولة، بعدما قاد ناديه لتحقيق فوز غالي ومثير خارج ملعبه على حساب النصر بهدفين لهدف.

وقلب الوحدة الطاولة على النصر وحوّل تأخره بهدف دون رد إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية سجلها اللاعب أحمد جابر عبده.

واختير أحمد عبده كأفضل لاعبي الجولة بعدما هز شباك النصر مرتين خلال نفس المباراة.

ووقع الاختيار على أنصار نادي الاتحاد كأفضل جمهور في الجولة، بعد الدعم الكبير للاعبي الفريق خلال مباراته أمام الحزم على ملعب «الجوهرة المشعة» التي انتهت بالتعادل 2-2.

وتختتم مباريات الجولة 11 باللقاء المؤجل الذي يجمع بين أحد والهلال في الثاني عشر من الشهر الحالي.