شكرا لقرائتكم الأهلي المنتشي ينشد نقاط الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 20:38

يلتقي الأهلي المصري مع الجونة اليوم (الأربعاء) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة بالدوري المصري لكرة القدم، ويدخل الفريق «الأحمر» المباراة في المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فقط وله مباريات عدة مؤجلة، فيما يأتي الجونة في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.



وعاد الأهلي إلى طريق الانتصارات بعد الفوز الأخير على بتروجيت بعد فترة من الإخفاقات، ويعول المدير الفني الموقت للفريق محمد يوسف على عدد من الأوراق الرابحة في مقدمتهم صانع الألعاب وليد سليمان والمهاجم ووليد أزارو، ويغيب لاعب الوسط حسام عاشور بداعي الإصابة بجزع في مفصل الكاحل ما يعني ابتعاده عن مباريات طلائع الجيش ونجوم المستقبل وذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وانضم عاشور إلى قائمة طويلة من المصابين يبرز فيها التونسي على معلول والنيجيري جونيور أغايي والمخضرم أحمد فتحي. فيما يعول المدير الفني للجونة حمادة صدقي على خبرات محمد ناجي جدو وإسلام رشدى وأحمد علي وأحمد سعيد أوكا.

على صعيد متصل، أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا رسميا (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يتهم فيه رئيس الزمالك بالسب والقذف، مؤكدا التقدم ببلاغ إلى النائب العام بهذا الشأن. بدوره، انتقد المشرف العام على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور تصريحات مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ التي اتهم فيها لجنة الحكام المصرية باختيار حكام بعينهم لمباريات الفريق «الأبيض» بالدوري المحلي، وأضاف: «أدار 11 حكما 14 مباراة للزمالك ولا نتدخل في اختيارات لجنة الحكام المصرية».