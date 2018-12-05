شكرا لقرائتكم كوبا ليبرتادوريس: ريفر بلايت يرضخ ويسافر إلى مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوينوس ايرس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 21:03

أعلن نادي ريفر بلايت الأرجنتيني أن فريقه سيتوجه الأربعاء الى مدريد لخوض مباراة الإياب في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في كرة القدم ضد غريمه بوكا جونيورز، على رغم معارضته السابقة لإقامتها خارج الأرجنتين.



وأوضح ريفر بلايت في بيان أن فريقه سيتوجه الى إسبانيا «الأربعاء عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) على متن رحلة +تشارتر+ من مطار إيزيزا» في ضواحي بوينوس ايرس.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) على ملعب «مونيومنتال» التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب. وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي. وقبل ساعات من الموعد الجديد، أرجأ كونميبول المباراة حتى إشعار آخر. واثر اجتماع مع مسؤولي الناديين الثلاثاء، أكد الاتحاد نقل المباراة لخارج الأرجنتين، وحدد الخميس موعدا لها في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

الا أن ريفر الذي تعادل وبوكا 2-2 ذهابا على ملعب الأخير، أبدى في نهاية الأسبوع الماضي اعتراضه على نقل المباراة الى مدريد على بعد نحو عشرة آلاف كلم من العاصمة الأرجنتينية، معتبرا أن هذه الخطوة مناقضة لطبيعة المسابقة القارية، وتضر بمشجعيه الذين ابتاعوا تذاكر لتشجيع الفريق في ملعبه. أما بوكا، فلم يتم الإعلان رسميا بعد عن موعد مغادرته الى إسبانيا، لكن التقارير الصحافية المحلية ترجح قيامه بذلك ليل الثلاثاء الأربعاء، في أعقاب احتفالات يقيمها له أنصاره في حي بوكا بعد ظهر (الثلثاء).