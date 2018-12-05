الزمالك يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا المصرى

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جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى ، اليوم الأربعاء، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المواجهة التى ستقام غدا الخميس، على استاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز. وأعلن السويسرى جروس قائمة الزمالك لمباراة المصرى والتى ضمت 22 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية صباح اليوم استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة . وضمت قائمة الزمالك لمباراة المصرى كلا من :- محمود عبدالرحيم "جنش" - عماد السيد في حراسة المرمى عبدالله جمعه - محمود علاء - محمد عبدالسلام - حمدي النقاز - حازم إمام - بهاء مجدي - محمد يوسف "كماتشو" في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالعزيز "زيزو" - محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن- يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيم -محمود عبدالمنعم "كهربا" - مصطفى فتحي في خط الوسط عمر السعيد - كابونجو كاسونجو - حميد أحداد في خط الهجوم ويغيب عن الزمالك فى مواجهة المصرى محمود حمدي الونش للإصابة ومحمد عبد الغني للإيقاف وأيمن حفني وأحمد ابو الفتوح وأحمد مدبولي و محمود عبد العاطى دونجا وعمر صلاح لأسباب فنيه.

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