شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه سيراميكا فى ثانى مبارياته الودية قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض مساء اليوم، الأربعاء، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراته الودية الثانية أمام سيراميكا كليوباترا فى إطار الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وواجه وادى دجلة فريق النجوم فى مباراته الودية الأولى أمس الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق الدجلاوى بهدفين مقابل هدف، وشهد اللقاء طرد شرويدة وصلاح أمين من قبل حكم اللقاء أشرف رشاد، إلا أنه تم الدفع بلاعبين بدلاء بالاتفاق مع الجهاز الفنى لدجلة، لعدم استكمال النجوم اللقاء بـ9 لاعبين.

كما شهدت المباراة الودية مشاركة محمد محمود ديفندر الفريق الدجلاوى المنتقل حديثًا لصفوف النادى الأهلى، لمدة 4 سنوات ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول الدورى، برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 23 نقطة.