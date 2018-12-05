شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 18 مُحكمة ورسوب 3 فى اختبارات اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت اليوم اختبارات اللياقة البدنية الإعادة للمُحكمات علي ملعب نادى النصر بحضور 21 مُحكمة وأسفرت الاختبارات عن نجاح 18مُحكمة ورسوب 3 محكمات فقط . قاد الاختبارات سامي فاروق رئيس اللجنة البدنية لحكام مصر وعصام حسانين ومحمد غازي ومحمود رشدي . كما حضر الإختبارات من اللجنة الرئيسية الدكتور عزب حجاج المدير التنفيذي ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وأحمد أبو العلا عضو اللجنة وأحمد فاروق إداري اللجنة وعز شاهين وجيمس حنا وخليل حامد الحكم الدولى السابق.

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