شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والجونة اليوم الأربعاء 5 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الكرة الأهلاوية اللقاء الذى يجمع المارد الأحمر بالجونة فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5/12/2018 على استاد السلام فى المواجهة المؤجلة من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري العام

ونستعرض أهم المعلومات عن مواجهات الاهلى والجونة قبل صدام الليلة:

1_ 12 مباراة جمعت الاهلى والجونة

التقى الأهلى والجونة من قبل 12 مرة، 7 فوز للأهلى، وفوز وحيد للجونة، و4 تعادلات .

2_ المواجهة الأولى والأخيرة أهلاوية

أولى مواجهات الفريقين كانت فى ديسمبر عام 2009 وفاز الأهلى بهدف نظيف للاعبه الليبيري فرانسيس، وآخر مواجهة كانت فى بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأهلى 13/ 0 فى مباراة تاريخية بعدما قرر مسئولو الجونة خوض اللقاء وقتها بالناشئين اعتراضًا على قرارات اتحاد الكرة.

3_ العميل المزدوج يظهر فى مواجهات الأهلى والجونة

آخر مواجهات الفريقين بالدوري، كانت بالدور الثانى موسم 2015، انتهت بالتعادل 1 – 1 واحرز للأهلى إسلام رشدى لاعب الجونة الحالى، وإسلام محارب لاعب الأهلى الحالى للجونة.

4_ 27 هدفًا للأهلى و 5 دجلة

سجل الأهلى 27 هدفًا فى مرمى الجونة، بينما سجل الجونة 5 أهداف فقط.

5_ترتيب الأهلى والجونة فى جدول الدوري

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.