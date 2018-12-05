شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والجونة اليوم الأربعاء 5 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الكرة الأهلاوية اللقاء الذى يجمع المارد الأحمر بالجونة فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5/12/2018 على استاد السلام فى المواجهة المؤجلة من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري العام
ونستعرض أهم المعلومات عن مواجهات الاهلى والجونة قبل صدام الليلة:1_ 12 مباراة جمعت الاهلى والجونة
التقى الأهلى والجونة من قبل 12 مرة، 7 فوز للأهلى، وفوز وحيد للجونة، و4 تعادلات .2_ المواجهة الأولى والأخيرة أهلاوية
أولى مواجهات الفريقين كانت فى ديسمبر عام 2009 وفاز الأهلى بهدف نظيف للاعبه الليبيري فرانسيس، وآخر مواجهة كانت فى بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأهلى 13/ 0 فى مباراة تاريخية بعدما قرر مسئولو الجونة خوض اللقاء وقتها بالناشئين اعتراضًا على قرارات اتحاد الكرة.3_ العميل المزدوج يظهر فى مواجهات الأهلى والجونة
آخر مواجهات الفريقين بالدوري، كانت بالدور الثانى موسم 2015، انتهت بالتعادل 1 – 1 واحرز للأهلى إسلام رشدى لاعب الجونة الحالى، وإسلام محارب لاعب الأهلى الحالى للجونة.4_ 27 هدفًا للأهلى و 5 دجلة
سجل الأهلى 27 هدفًا فى مرمى الجونة، بينما سجل الجونة 5 أهداف فقط.5_ترتيب الأهلى والجونة فى جدول الدوري
يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.
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