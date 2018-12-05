شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، بالعودة لتدريب المارد الأحمر في ولاية رابعة، لكنه حدد عدة شروط للموافقة الرسمية يأتي في مقدمتها التعاقد مع مواطنه بيدرو الذي سبق وعمل معه في الأهلي كما تولي تدريب الإسماعيلي قبل موسم تقريبا.

وأكد مصدر في الأهلي أن جوزيه طلب أيضا مدرب أحمال بالفريق بجانب متخصص في تحليل أداء اللاعبين، موضحا أن الساحر البرتغالي جوزيه رحب بتدريب الأهلي رغم اعتزاله التدريب قبل سنوات وذلك بسبب حاجة الأهلي له حاليا بعد إقالة كارتيرون بسبب خسارة بطولة أفريقيا ثم الخروج من البطولة العربية.

وأكد المصدر أن جوزيه طلب أيضا تدعيم الفريق بصفقات متميزة في انتقالات يناير الشتوية المقبلة سواء من الدوري المصري أو من خارجه.

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات الأهلي مع جوزيه وصلت لمراحل متقدمة خلال اليومين الماضيين لكن محمود الخطيب رئيس النادي مازال يفكر في الأمر خاصة وأن هناك أصوات في القلعة الحمراء تنادي بالتعاقد مع مدرب آخر غير جوزيه ويبدي اصحاب هذا الرأي حماسا للتعاقد مع الفرنسي ديسابر المدير الفني الحالي لمنتخب أوغندا والسابق للإسماعيلى.

ومن المقرر أن يحسم الخطيب ملف المدرب الجديد في غضون الأيام القليلة المقبلة.