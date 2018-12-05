شكرا لقرائتكم الطلائع يتدرب على فترتين اً استعداداً لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل التدريب على فترتين صباحاً ومساءاً استعداداً لمواجهة الأهلى .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى .

وخاض الطلائع ودية مع الانتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل ودياً مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق مساء الاثنين