شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف البطولة العربية لرفع الأثقال للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصرى لرفع الأثقال البطولة العربية لرفع الاثقال لكل من (شباب – ناشئين – كبار) وبطولة التضامن الإسلامى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر 2018. يشارك فى البطولة 15 دولة عربية وأفريقية وآسيوية منها (لبنان – ليبيا – كوسوفو – باكستان – المغرب – سوريا – قيرغيزستان – فلسطين – العراق – بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة).

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