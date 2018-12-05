رياضة | بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يهدد الأهلي في صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادية مع اللاعب البوركيني ايريك تراوري لاعب نادي مصر المقاصة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وكان النادي الأهلي أبدي رغبته في ضم اللاعب، لتدعيم مركز خط الوسط بالقلعة الحمراء، خاصة بعد الإصابات المتتالية للاعبي الفريق في المباريات الأخيرة.

ويقدم اللاعب البوركيني مستوي مميز مع ناديه مصر المقاصة في الموسمين الماضي والحالي، حيث خاض اللاعب 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدف وحيد.