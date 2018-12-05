رياضة | تعرف على أبرز أرقام عمرو طارق مدافع الأهلي المنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز أرقام عمرو طارق مدافع الأهلي المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح عمرو طارق مدافع منتخب مصر وأورلاندو سيتي الأمريكي مرشحًا بقوة للانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر "طارق" اليوم صورة للنادي الأهلي من أعلي "برج القاهرة" يُلمح من خلالها لإقترابه من الإنضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال ميركاتو الشتاء، بعدما ارتبط اسمه بالأهلي في الفترة الأخيرة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أرقام عمرو طارق خلال مشواره بالملاعب:-

- عمرو طارق من مواليد 17 مايو 1992، بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف قطاع الناشئين بنادي أسمنت أسيوط، يلعب في مركز "قلب الدفاع" كما يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

- تنقل "طارق" بين عدة أندية داخل وخارج مصر حيث لعب في صفوف انبي والجونة ووادي دجلة وماجديبورج وفرايبورج الألمانيين وريال بيتيس الاسباني، وكولومبوس كرو الأمريكي، وأخيرًا فريق أورلاندو سيتي.

- شارك عمرو طارق في 47 مباراة مع فريق الجونة ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف وحصل على 10 انذارات، وبلغت دقائق اللعب الفعلية له (4148 دقيقة)، بينما لعب مع إنبي 25 مباراة وصنع هدف وحيد وحصل على 4 إنذارات، وشارك مع وادي دجلة في 11 مباراة (905 دقيقة لعب).

- في ألمانيا لعب "طارق" مع فريق ماجديبورج وشارك معه في 24 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف وحصل على 4 إنذارات.

- بينما شارك في 20 مباراة مع فريق فولفسبورج (668 دقيقة)، وسجل هدف وصنع هدفين، ومع فريق فرايبورج لعب المدافع المصري 15 مباراة (227 دقيقة) وحصل على بطاقة حمراء.

- كان "طارق" ثاني لاعب ينضم للدوري الاسباني بعد أحمد حسام ميدو، وذلك عبر بوابة ريال بيتيس عام 2015، ولكنه لم يشارك معه في أي مباراة لينتقل بعدها للدوري الأمريكي

- شارك عمرو طارق مباراة وحيدة مع فريق كولومبوس كرو لمدة دقيقتين فقط، بينما لعب 22 مباراة مع أورلاندو سيتي (1761 دقيقة)، وسجل هدف وحصل على إنذارين خلال (1907 دقيقة) لعب فعلية.

- لعب مباراتين فقط مع منتخب مصر بواقع (85 دقيقة لعب)، الأولي ودية أمام منتخب توجو في مارس 2017 وفاز الفراعنة 3-0، والثانية ضد سوازيلاند في تصفيات أمم إفريقيا وفاز منتخبنا 4/1.