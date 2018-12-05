رياضة | وستهام يكرم ضيافة كارديف سيتي بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وستهام يكرم ضيافة كارديف سيتي بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق وستهام الإنجليزي فوزاً ثميناً من فريق كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري. انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقن، وفي الشوط الثاني نجح وستهام في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق الإسباني بيريز في الدقيقة 49 وفي الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميله أنطونيو الهدف الثالث في الدقيقة 61. وقلص النتيجة للضيوف اللاعب مورفي في الدقيقة 95 لينتهي اللقاء بفوز وستهام 3-1.

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