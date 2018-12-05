رياضة | موعد مباراة مانشيستر يونايتد ضد أرسنال والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشيستر يونايتد ضد أرسنال والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تشير عقارب الساعة إلي العاشرة مساءًا يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، سوف تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية صوب ملعب "أولد ترافورد" لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريق مانشيستر يونايتد، ضد نظيره آرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019.

ويتطلع مانشيستر يونايتد للعودة لسكة الإنتصارات مرة أخري بالدوري الإنجليزي، بعد تعثره في الجولات الثلاث الأخيرة، بالخسارة أمام مانشيستر سيتي، والتعادل أمام كريستال بالاس وساوثهامبتون، وذلك لتحسين مركزه في جدول المسابقة، حيث يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة.

أما فريق أرسنال يسعي لمواصلة نتائجه الرائعة تحت قيادة مدربه أوناي إيمري حيث يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة ويأمل في المضي قدمًا نحو المنافسة على صدارة البطولة.

ستذاع مباراة مانشيستر يونايتد ضد أرسنال في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأربعاء 5-12-2018 وستذاع عبر قناة bein sports hd 2 ، وسيتولي التعليق عليها المعلق حفيظ دراجي.

كما يمكنكم متابعة مباراة مانشيستر يونايتد ضد أرسنال عبر خدمة البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.