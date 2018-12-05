رياضة | سيكلتور يعلن قائمة بوكا جونيورز لنهائي الليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيكلتور يعلن قائمة بوكا جونيورز لنهائي الليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيرمو سيكلتور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، عن قائمة فريقه لمواجهة مواطنه ريفير بليت، في إياب نهائي كأس الليبرتادوريس.

ويلتقي الفريقان، يوم التاسع من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد، في إياب نهائي الليبرتادوريس، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وجاءت قائمة بوكا جونيورز كالآتي:

حراسة المرمى: أندرادا، وروسي، ولامبي.

الدفاع: ماجالان، وجولتز، وأولازا، وبافريني، وإزيكيردوز، وإيمانويل ماس، وجارا.

الوسط: جاجو، وبيريز، وباريوس، ونانديز، وفيا، وألميندرا، ورينوسو، وكاردونا.

الهجوم: تيفيز، وبافون، وبينديتو، وأبيلا، وزاراتي، وإسبينوزا.