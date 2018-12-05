شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: أفضّل اللعب في الدوري السعودي عن الأهلي والزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عواد، حارس مرمى نادي الوحدة السعودي المعار من نادي الإسماعيلي، إنه يفضل الاستمرار في الدوري السعودي الموسم المقبل، عن الانتقال للأهلي أو الزمالك.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء: «لا أعلم تفاصيل عقدي مع الوحدة إذا كان هناك بند بشأن إعادة البيع أم لا، لكن في كل الأحوال، سأعود للإسماعيلي بعد نهاية الإعارة لو لم استمر في السعودية».

وتابع: «الإسماعيلي هو بيتي وصاحب فضل على، وأشكر مسؤوليه على إعطائي فرصة للاحتراف في الخارج، ومتبقي في عقدي موسمين مع الدراويش».

وأردف: «لم أبد أي رغبة في الانتقال للنادي الأهلي أو الزمالك في الفترة المقبلة، وأفضل الاستمرار في الدوري السعودي في الفترة المقبلة، أنتظر نهاية الموسم لتحديد مصيري».

واختتم: «بالطبع أتمنى الحصول على فرصة حقيقية لحراسة مرمى منتخب مصر في الفترة المقبلة، احترم جميع زملائي، لكن يجب أن يتغير مفهوم اختيار حارس المنتخب، في السنوات الأخيرة، كان الأمر مرتبط بحارس النادي الأهلي».