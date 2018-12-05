شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 42 ناديًا.. انطلاق بطولة الزهور المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستضيف نادى الزهور على ملاعبه بفرع مدينة نصر بطولة الإسكواش المفتوحة التى سوف تنطلق خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى بمشاركة 42 ناديا على رأسهم الأهلى وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن البطولة يشرف عليها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة، كونها تضم جميع المراحل السنية بداية من 11 عامًا حتى منافسات الكبار.

وأوضح الدمرداش أن مجلس إدارة نادى الزهور سوف يعلن كل تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد غدًا الخميس بمقر النادى بحضور رئيس اتحاد الإسكواش وممثلى الأندية المشاركة.

وأضاف رئيس نادى الزهور أن البطولة التى تقام بملاعب النادى بفرع مدينة نصر سوف تشهد مشاركة 557 لاعبًا، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادى أطمأن على كل الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة لتسيير الأمور على الأندية المشاركة.

وشدد الدمرادش على أن نادى الزهور استعاد بريقه من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يسعى لوضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر مثلما كان يحدث فى عهود سابقة.

وأشار رئيس نادى الزهور إلى أن نتائج النشاط الرياضى المتميزة تؤكد أن أبطال النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس سوف يستحوذون على العديد من الألعاب الفردية والجماعية مثل اليد والطائرة وكرة السرعة والريشة الطائرة.