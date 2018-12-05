شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الخطيب تُحدد مصير رامى ربيعة في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال جلسته المُرتقبة مع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مصير بعض اللاعبين الذين ما زال يدور لغط شديد حول مستقبلهم في القلعة الحمراء.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين رامي ربيعة الذى يُعاني من إصابات مُتتتالية حالت دون قيده في قائمة الفريق مطلع الموسم الجاري وستُحدد جلسة الخطيب مع يوسف ويوسف خلال الأسبوع المقبل مصير ربيعة الذى يبدو أنه سيكون خارج أسوار القلعة الحمراء حال عدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.

ويتدرب ربيعة حاليًا مع الأهلي لكنه غير مُقيد في صفوف الفريق وتم تأجيل قيده ليناير المقبل حسب تحسن حالته واكتمال شفاؤه من الإصابة الطويلة التى تعرض لها قبل عدة أشهر.