الليلة.. صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي للحاق بالسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحل ليفربول، الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على فريق بيرنلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة، ويتطلع لتخطي عقبة بيرنلي الليلة من أجل الحفاظ على فارق النقطتين مع مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

وعلى الجانب الآخر، لم يعرف بيرنلي طعم الفوز في آخر 7 جولات، ليتراجع ترتيبه إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وفي جعبته 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.

كما لم يحقق بيرنلي سوى انتصار وحيد على ليفربول من آخر 8 مواجهات جمعت بينهما في بريميرليج (6 هزائم وتعادل)، إذ يعود آخر فوز للفريق إلى أغسطس 2016 (2-0).

ويتمتع ليفربول بتاريخ جيد عندما يخوض مباريات الدوري يوم الأربعاء، إذ لم يتلق أي هزيمة في آخر 16 مباراة، وكانت آخر هزيمة أمام ستوك سيتي (3-1) عام 2012.

ويتطلع محمد صلاح لزيارة شباك بيرنلي وتعزيز رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن التسجيل في الجولة الماضية أمام إيفرتون، إذ أحرز 7 أهداف حتى الآن.

يُذكر أن صلاح واجه بيرنلي في مناسبة وحيدة بالموسم الماضي على ملعب آنفيلد معقل الريدز، ونجح في تسجيل هدف خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بسبتمبر 2017.

بطاقة المباراة:

الفريقان: بيرنلي وليفربول.

الحدث: الدوري الإنجليزي.

الملعب: تيرف مور.

التوقيت: 21:45.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

المعلق: محمد الكواليني.