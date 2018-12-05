شكرا لقرائتكم خبر هل يهبط الوحدة للمركز الـ 13؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد الشيخ مكة المكرمة

لم تكن مباراة الوحدة أمام النصر في الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فرسان مكة 2-1، الأحد الماضي في الرياض، هي الأولى التي شهدت مشاركة اللاعبين علي النمر وأحمد عبده جابر في مباراة واحدة مع الوحدة، حيث حملت الرقم 4 في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخلاف المباريات الودية.

وكان النصر تقدم أمس باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم حول إشراك الوحدة لاعبين من مواليد السعودية، هما علي النمر وأحمد عبده، صاحب هدفي الفوز على النصر، مشيرا إلى أن ذلك يخالف لوائح الاتحاد السعودي التي تنص على مشاركة لاعب واحد من المواليد خلال المباراة.

وبحسابات مطالبة النصر بنقاط مباراة الوحدة واعتماد ذلك من قبل اتحاد كرة القدم، فإن رصيد الوحدة سيصبح 9 نقاط فقط، باعتبار أنه أشرك لاعبيه الاثنين معا في 3 مباريات أخرى في الدوري بخلاف مباراة النصر، وهو ما يعني إعادة فرسان مكة إلى المركز الـ13، بدلا عن المركز الرابع الحالي للفريق.

في المقابل، دافع الوحدة عن موقفه بأن تسجيل النمر اعتمد في اتحاد كرة القدم كلاعب سعودي وقوفا على جوازه الذي سمح له بتمثيل المنتخب الأول، فيما تم تسجيل أحمد عبده الإريتري الجنسية والمولود في جدة، كلاعب مواليد، مستدلا على ذلك بآلية اعتماد تسجيل النمر في النظام الخاص بتسجيل اللاعبين (TMS).

مباريات دورية للوحدة بمشاركة النمر وعبده معا