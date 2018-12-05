شكرا لقرائتكم الأهلى فى اختبار صعب اليوم امام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الكرة الأول بالأهلي نظيره الجونة على ستاد السلام اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام، والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر باللعب فى دوري أبطال أفريقيا 2018 ، وهى البطولة التى انتهت بخسارة الفريق الأحمر للدور النهائي على يد الترجي التونسي.

موعد مباراة الأهلى والجونة فى الدورى العام

تنطلق مباراة الأهلى والجونة فى الثامنة مساء، وهى المواجهة التى يحاول فيها الفريق الأحمراستمرار حصد النقاط فى مشواره للعودة مرة أخرى لمكانته بين كبار الدوري الممتاز، بعد الفوز على بتروجت فى المباراة الماضية بهدف نظيف، خاصة وأن الفريق الأحمر يواجه ظروفاً صعبة، ويعاني من تراجع النتائج و المستوى،خاصة بعد الخسارة أمام المقاولون العرب فى الدوري العام، ومن قبلها توديع البطولة العربية وخسارة اللقب الافريقي قبل ان يستعيد الفريق نغمة الانتصارات أمام بتروجت.

موقف الأهلى قبل مواجهة الجونة فى الدوري العام

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، ومازال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

الأهلى يعانى من الإصابات والإجهاد

ويعاني الأهلى قبل مواجهة الجونة من غياب عدد كبير من أبرز نجومه أبرزهم الحارس محمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى معلول ومحمد نجيب وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجاى ورامي ربيعة، كما يواجه الجهاز الفني للأهلى أزمة أخرى تتمثل فى إجهاد بعض اللاعبين، بسبب ضغط المباريات ،نظراً لوجود عدد كبير من المباريات التى لازالت مؤجلة للفريق الأحمر على المستوى المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الاهلى والجونة اليوم الاربعاء .