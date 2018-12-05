شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم جدو من مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يغيب محمد ناجي «جدو»، مهاجم نادي الجونة، عن مباراة الأهلي والمقرر لها تمام الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، في إطار منافسات الدوري الممتاز على ملعب السلام بالقاهرة.
وتعرض جدو لشد في السمانة خلال تدريبات الفريق، وفضّل الجهاز الطبي إراحته في مباراة الأهلي.
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