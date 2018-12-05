شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يبدأ التدريب على فترتين استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل التدريب على فترتين صباحًا مساءً استعدادًا لمواجهة الأهلى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى.

وخاض الطلائع ودية مع الإنتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل وديًا مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق مساء الإثنين.