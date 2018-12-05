شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين ببطل جيبوتي لأستكشاف جيما الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعين الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت بمباراتي دور الـ64 لاستكشاف فريق جيما الإثيوبي قبل اللعب معه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق أبا جيفر الإثيوبي لدور الـ32 على حساب أساس تيليكوم بطل جيبوتي بعدما فاز الأول على الأخير في جيبوتي 3-1 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة بنتيجة 2-2 ليحجز بطل إثيوبيا بطاقة العبور لدور الـ32 لأول مرة في تاريخه.

ويُجهّز عادل مصطفى المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي تقريرًا سيُقدمه للمدير الفني خلال اليومين المقبلين بعدما تم تكليفه من قبل محمد يوسف بمتابعة مباراة العودة التى أقيمت اليوم بإثيوبيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 أحد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في مصر، بينما تقام مباراة العودة بإثيوبيا أحد أيام 21،22 الشهر ذاته.