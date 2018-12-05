شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكماً لمباراة الأهلى و الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي والجونة، المؤجلة من الأسبوع السابع لدوري القسم الأول، والتي ستقام فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

يعاون محمد عادل كلاً من محمد عبد المجيد وسامي هلهل حكام مساعدين ، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من أحمد العدوي ووليد عبد العزيز حكماً خامساً.