شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لا نملك تقليل مدة عقود اللاعبين بسبب لوائح "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة لا يملك تقليل مدة عقود اللاعبين مع الأندية لأن ذلك يخالف تعليمات فيفا.

وأضاف مجاهد فى تصريحات صحفية أن "فيفا" ينص على أن اللاعب أقل من 18 سنة لا يمكن أن يزيد عقده على 3 سنوات، واللاعب فوق 18 لا يزيد عقده على 5 سنوات وبالتالي لا يمكن تعديل هذه القواعد ختي لا نخالف فيفا.

كان اتحاد الكرة قد اعتمد لائحة لجنة شئون اللاعبين الجديدة للموسم المقبل 2019 - 2020.