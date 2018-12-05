شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لا نملك تقليل مدة عقود اللاعبين بسبب لوائح "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة لا يملك تقليل مدة عقود اللاعبين مع الأندية لأن ذلك يخالف تعليمات فيفا.
وأضاف مجاهد فى تصريحات صحفية أن "فيفا" ينص على أن اللاعب أقل من 18 سنة لا يمكن أن يزيد عقده على 3 سنوات، واللاعب فوق 18 لا يزيد عقده على 5 سنوات وبالتالي لا يمكن تعديل هذه القواعد ختي لا نخالف فيفا.
كان اتحاد الكرة قد اعتمد لائحة لجنة شئون اللاعبين الجديدة للموسم المقبل 2019 - 2020.
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لا نملك تقليل مدة عقود اللاعبين بسبب لوائح "فيفا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .