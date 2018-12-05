هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف

أحمد هاني

تأهل نادي الأهلي السعودي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله بهدف لمثله اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الستة عشر بالبطولة.

وعقب المباراة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا من مشجعي ومتابعي الأهلي بعد أداء المحترف المصري عبد الله السعيد المتواضع في المباراة على حد وصفهم.

وغرد أحدهم :الأهلي ينقصه لاعب صانع لعب مثل #عبدالمؤمن_جابو فرق كبير بينه وبين السعيد ، الغريب افضل منه !!".