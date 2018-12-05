أمير مرتضى يكشف كواليس انتهاء أزمة خصم النقاط من الزمالك بعد رحلة سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، أن رحلة سويسرا الأخيرة، ادت لانتهاء أزمة خصم النقاط، بعد الاتفاق على عدد من التسويات مع أطراف الأزمة.

وكان وفدا من نادي الزمالك مكون من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى، قد تواجد في سويسرا مؤخرا وعقد جلسة مع اعضاء لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأطراف أزمة المستحقات المتأخرة.

وأشار أمير مرتضى في تصريحات لقناة "أون سبورت" "تلك الجلسة لها طابع خاص، ومختلفة عن الجلسات التي حضرها هاني زاده عضو مجلس الإدارة من قبل، هو نجح في تخفيض مبالغ كبيرة كانت مستحقة على النادي، لكنه اصبح وجها مألوفا لدى اللجنة، وبالتالي طلبنا الاجتماع معهم وتم تحديد جلسة لنا".

وتابع "قمنا بتوضيح كافة الأمور الخاصة بأسباب تأخر دفع المستحقات المتأخرة للاعبين السابقين وكذلك أندية ماريتمو وسبورتينج لشبونة من البرتغال، اثبتنا وجود حجز على ارصدة النادي وتوقف التعامل بالحساب البنكي، قمنا بمنحهم كل الأوراق اللازمة وبالتالي تم منحنا مهلة للتسوية".

واستمر "عقدنا اجتماعات مع اطراف الازمة سواء اللاعبين أو الأندية، وتم الاتفاق على جدولة المستحقات وتحديد مواعيد ثابتة للدفع واخطار الفيفا بها، وقمنا بحل كل أزمة بشكل منفرد فيما يخص أجوجو وموندومو وكريم الحسن وماريتمو وسبورتينج لشبونة".

واختتم "قمنا بتحويل مليون دولار للفيفا من أجل تسوية المستحقات، وهناك اقساط سوف تدفع على مدار العام للاعبين والأندية وبالتالي تم ايقاف تنفيذ الأحكام، وتفادي خصم النقاط من الزمالك".