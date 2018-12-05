رياضة | بيبو: أتوقع انضمام حسين الشحات للأهلي وجوزيه مفيد للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيبو: أتوقع انضمام حسين الشحات للأهلي وجوزيه مفيد للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد بيبو نجم الأهلي السابق بأن مانويل جوزيه المدير الفني للفريق السابق مفيد له بغض النظر عن منصبه. وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " يجب ألا يتسرع مجلس الإدارة في اختيار المدير الفني للفريق والتأني في اختياره". وأضاف بيبو تصريحاته قائلاً : " جوزيه رصيده كبير في الأهلي وجوده مفيد للفريق في الفترة الحالية بعض النظر عن منصبه". وتابع بيبو: أتوقع أن ينضم حسين الشحات نجم العين الإماراتي الحالي للأهلي بمبلغ أقل من 3 مليون دولار. وواصل: الشحات أكد بأنه يستحق لقب نجم قبل احترافه في العين الإماراتي واعتقد أن الأهلي لم يكن بحاجة لضمه عندما كان في صفوف الفريق وأتوقع أن يضمه الأهلي بمبلغ أقل من 3 مليون دولار".

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