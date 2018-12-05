رياضة | الإسماعيلي: الجماهير أكبر من الحضري ومشواره مع الدراويش انتهى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي: الجماهير أكبر من الحضري ومشواره مع الدراويش انتهى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي عن ما وصلت إليه قضية عصام الحضري حارس الدراويش وعن تهربه من التواجد مع الفريق.

وقال حجاج في تصريحاته عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت: أنه حصل خصام بين الحضري وبين جماهير الإسماعيلي منذ شهرين، بعد أن هتفت الجماهير له عقب احدي المباريات إلا أنه لم يلبي طلب الجماهير.

وأضاف حجاج: جماهير الدراويش أكبرمن عصام الحضري ومن أي لاعب، الحضري فقد تركيزه منذ مدة وأصبح يؤدي دوره لحين وجود البديل الآخر وجاء ذلك في حين أن نتائج الفريق كانت لا تسمح بذلك.

واستكمل وصلني أن عصام الحضري يبحث عن عروض للرحيل عن الدراويش وبلغني من خلال بعض الوسطاء الذين عقد معهم جلسات، ولكن ليس من حق الحضري الانتقال لنادي آخر في يناير إلا بموافقة الإسماعيلي، هناك لائحة وعقوبات ستوقع على اللاعب حتى يكون مثل للصغار ليتعلموا أن من يخطأ سيحاسب.

وأنهي تصريحاته قائلاً: مشوار الحضري مع الدراويش أصبح مغلق، ولكن يجب أن يكون هناك جلسة مغلقه لحل الأمور المالية والفنية بشكل يليق بقيمة نادي الإسماعيلي.