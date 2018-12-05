رياضة | أبوالوفا رئيسا لبعثة منتخب الشاطئية بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوالوفا رئيسا لبعثة منتخب الشاطئية بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، محمد أبوالوفا عضو مجلس الإدارة، لرئاسة بعثة منتخب الشاطئية بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يغادر أبوالوفا، صباح اليوم إلى مدينة شرم الشيخ من أجل رئاسة البعثة خلال بطولة الإمم الإفريقية للشاطئية.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من المغرب، وكوت ديفوار، ومدغشقر، أما المجموعة الثانية فضمت السنغال، ونيجيريا، وليبيا، وتنزانيا.