رياضة | الهلال يتصدر الحاصلين على عوائد المونديال آسيويًا وعربيًا ومحليًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتصدر الحاصلين على عوائد المونديال آسيويًا وعربيًا ومحليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الهلال السعودي، في تحقيق أعلى الإيرادات بين الأندية العربية والآسيوية والمحلية، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء عوائد الأندية المختلفة حول العالم من مشاركات لاعبيها في كأس العالم روسيا 2018.

وحصلت الأندية السعودية على نحو 6.5 مليون دولار، تقاسمتها عشرة أندية، بحسب اللائحة التي نشرها الاتحاد الدولي على موقعه الإلكتروني.

وبينما حصل الهلال على مليوني دولار، وحل الأهلي خلفه بعوائد بلغت 1.9 مليون دولار، ثم الشباب بـ704 آلاف دولار، فالنصر بـ700 ألف دولار،

بينما توزع باقي المبلغ على أندية الاتحاد، الاتفاق، الفتح، التعاون، الرائد، الباطن.

وعلى المستوى العالمي، تصدر نادي مانشستر سيتي الانجليزي القائمة بعد حصوله على إيرادت تجاوزت الـ 5 ملايين دولار.

وكشف الفيفا أن 416 ناديا من 63 اتحادا وطنيا حصلوا على مقابل مالي لمشاركة لاعبيهم في المونديال وذلك من عائدات البطولة التي احتضنتها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وبلغ متوسط المقابل الذي احتسب نظير مشاركة كل لاعب من إجمالي 736 لاعبا ، في اليوم الواحد 8530 دولار.

وكان للأندية الأوروبية نصيب الأسد من المبلغ الإجمالي، حيث حصلت الأندية الأوروبية على 158 مليون دولار، منها 003ر5 مليون دولار لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز و803ر4 مليون لريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا وجاء توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث حيث حصد 385ر4 مليون دولار.