رياضة | عواد يصدم الأهلي والزمالك بقرار ناري

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أكد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي بأنه سيستمر مع فريقه السعودي حتى لو وصلته عروض من الأهلي والزمالك.

وقال عواد في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " عقدي مع الوحدة إعارة لمدة موسم ومن المفترض بنهاية الإعارة أن أعود للإسماعيلي".

وأضاف :"عقدي مع الإسماعيلي ينتهي في 2021، اجتهد من أجل المنتخب وأتمنى الحصول على فرصة معه".

وتابع :"كنت مضغوط في الفترة الماضية لابتعادي عن قائمة المنتخب في كأس العالم والحارس الأساسي مرتبط بلعبه في الأهلي أو الزمالك".

وتابع :"أشكر الإسماعيلي لوقوفه بجانبي وأتمنى تشريفهم من خلال مشاركتي مع الوحدة".

واختتم عواد تصريحاته قائلاً :"سأستمر في الاحتراف في السعودية عن اللعب للأهلي أو الزمالك".