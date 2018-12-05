رياضة | إسبانيول يفوز على قادش ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيول يفوز على قادش ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز إسبانيول مقعده في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، مساء الثلاثاء، بعد الفوز على ضيفه قادش من الدرجة الثانية، 1-0، على ملعب كورنيلا إل برات، في إياب دور الـ32.

حمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع الجناح الباراجوائي إيرنان بيريز، في الدقيقة 74.

وكان الفريق الكتالوني، قد خسر في ملعب مضيفه (1-2)، في مباراة الذهاب مطلع الشهر الماضي، ليتأهل للدور التالي بإجمالي المباراتين (2-2) بأفضلية الهدف خارج الأرض.



وبهذا يلحق إسبانيول بكل من خيتافي وفالنسيا وليجانيس اللذين تأهلوا لثمن النهائي في وقت سابق اليوم.