رياضة | لجنة الحكام السعودية تنفي ذهاب "كلاتنبيرج" إلى الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الحكام السعودية تنفي ذهاب "كلاتنبيرج" إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عدم تلقيها أي دعوة من الاتحاد الصيني لإدارة الحكم السعوديين لمباريات الدوري الصيني، مؤكدة أن مشاركة مارك كلاتنبيرج الحكم الإنجليزي بالتحكيم بناء على دعوة شخصية تلقاها.
وسبق أن صرح الحكم السعودي السابق عبدالرحمن الزيد في أحد البرامج التلفزيونية عن مشاركة كلاتنبيرج في تحكيم مباريات الدوري الصيني بعد طلب حكام سعوديين من قبل الاتحاد الصيني، وهو الأمر الذي فندته لجنة الحكام.
وجاء في التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي لاتحاد القدم السعودي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" تؤكد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي عدم تلقيها أي دعوة من الاتحاد الصيني لكرة القدم لإدارة حكامها السعوديين لمباريات في الدوري الصيني، وأن مشاركة السيد مارك كلاتنبيرغ بالتحكيم فيه بناءً على دعوة تلقاها شخصياً".
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