رياضة | ليجانيس يلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليجانيس يلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلى ملعب (باييكاس)، منحت النيران الصديقة ليجانيس بطاقة العبور للدور التالي، بالهدف الذي سجله المدافع الأوروجواياني إميليانو فيلاسكيز، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17.
وبهذا يلحق ليجانيس بكل من فالنسيا وخيتافي في ثمن النهائي بإجمالي المواجهتين (3-2)، بعد أن تعادل في مواجهة الذهاب على ملعبه (2-2).
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