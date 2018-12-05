رياضة | ليجانيس يلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليجانيس يلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لحق ليجانيس بركب المتأهلين لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، عقب فوزه على حساب مضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ32 بالمسابقة.

وعلى ملعب (باييكاس)، منحت النيران الصديقة ليجانيس بطاقة العبور للدور التالي، بالهدف الذي سجله المدافع الأوروجواياني إميليانو فيلاسكيز، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17.

وبهذا يلحق ليجانيس بكل من فالنسيا وخيتافي في ثمن النهائي بإجمالي المواجهتين (3-2)، بعد أن تعادل في مواجهة الذهاب على ملعبه (2-2).

