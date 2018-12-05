رياضة | السويلم يُدعم النصر من كرسي متحرك قبل مواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويلم يُدعم النصر من كرسي متحرك قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، على حضور ومتابعة تدريبات الفريق الأول اليوم الثلاثاء، وظهر في كرسي متحرك، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها تدريبات الفريق منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل أسبوعين.

وتعرض السويلم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته في نوفمبر الماضي، وحاجته لإجراء عملية الرباط.

وأجرى الفريق الأصفرتدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في ديربي الرياض لحساب قمة الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض الجهاز الفني للفريق الأصفر برنامج اليوم الكامل، حيث تدرب اللاعبون صباحاً ومساءاً يتخللها راحة في معسكر الفريق.

وسبق أن أعلن النادي العاصمي في وقت سابق إرجاء السويلم للعملية لحين تعيين مدرب جديد للفريق الأول خلفاً للأوروجوياني دانييل كارينيو الذي تمت إقالته، حيث من المنتظر أن يقود البرتغالي هيلدر مدرب الفريق المؤقت مباراة الهلال المقبلة.